Школьница пропала в Самарской области

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1 июля 14-летняя школьница вышла из дома в городе Похвистнево и не вернулась
В телеграм-канале регионального главка МВД России сообщили, что 14-летняя девочка пропала в городе Похвистнево Самарской области, передает РИА Новости. Сотрудники полиции ведут поиски подростка.
Отмечается, что представители поискового отряда «ЛизаАлерт» Самарской области и местные жители оказывают помощь в розыске школьницы.
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«До настоящего времени местонахождение девочки неизвестно», — говорится в сообщении.
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Екатерина Коршунова