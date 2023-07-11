Школьница умерла от отравления неизвестным веществом в Ульяновске

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Восьмиклассница скончалась от отравления неизвестным веществом в Ульяновске.
Рядом с телом несовершеннолетней обнаружили открытую банку энергетика и газовый баллончик для заправки зажигалок. Об этом сообщает телеграмм-канал SHOT.
По информации портала, группа подростков находилась в гостях. Несовершеннолетние выпивали энергетики, данных об употребления ими алкогольных напитков нет. В какой-то момент школьница плохо себя почувствовала и потеряла сознание. Прибывшие на место происшествия медики, увидели рядом с телом девушки газовый баллончик для заправки зажигалок. Спасти девочку не удалось. Причиной смерти эксперты назвали отравление неустановленным веществом.
Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства случившегося.
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По информации портала, группа подростков находилась в гостях. Несовершеннолетние выпивали энергетики, данных об употребления ими алкогольных напитков нет. В какой-то момент школьница плохо себя почувствовала и потеряла сознание. Прибывшие на место происшествия медики, увидели рядом с телом девушки газовый баллончик для заправки зажигалок. Спасти девочку не удалось. Причиной смерти эксперты назвали отравление неустановленным веществом.
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Анастасия Крестьянова