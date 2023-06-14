Школьница умерла после того, как выпила пиво в Екатеринбурге

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Уточняется, что 14-летняя девочка зашла вечером к другу, чтобы попить пива. До этого она приняла антидепрессанты, которые ей назначил врач. После этого школьница почувствовала себя плохо и прилегла отдохнуть. Уже под утро её друг заметил, что девушка тяжело дышит. Он вызвал скорую, но врачам не удалось спасти школьницу.
Ранее «Радио 1» сообщало, что мужчина избил бабушку в лифте тюменской многоэтажки на глазах у ребёнка, однако местные жители встали на его сторону, житель Абхазии сделал из блоков сигарет второй бампер на свой автомобиль, чтобы провести их в Россию, а в Ленинградской области ранее судимого мужчину обвиняют в изнасиловании 9-летней дочери его сожительницы.