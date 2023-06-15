Школьница забеременела от сборщика мебели, который совратил её в квартире Петербурга

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Уточняется, что несовершеннолетняя девочка обратилась к врачам, находясь на шестой неделе беременности. По её словам, инцидент произошёл в квартире на улице Энергетиков в Петербурге. Школьница находилась там в гостях и по обоюдному согласию вступила в интимную близость с 22-летним молодым человеком, работающим сборщиком мебели.
В данный момент сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства случившегося.
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