Школьник из Екатеринбурга зарезал свою девушку и её мать

Фото: iStock/Michael Nesterov
В Екатеринбурге подросток зарезал свою девушку, а затем и её мать, об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
По информации СМИ, жуткое двойное убийство произошло вечером 13 ноября.
16-летний ученик СОШ № 149 пришёл в гости к своей 14-летней подруге. В определенный момент между влюбленными произошёл конфликт, в результате которой парень схватил нож и трижды ударил им свою девушку. Школьница скончалась от потери крови.
После этого, подросток решил дождаться с работы её 62-летнюю мать, и когда она пришла, то зарезал и её.
После этого убийца взял карточку из сумки матери, запер квартиру на ключ и пошёл гулять с другом. Приятелю он поведал эту ужасную историю, а тот сделал вид, что ничего особенного в произошедшем не видит.
Однако, после прогулки он позвонил старшему брату подростка, а тот в полицию. Несовершеннолетнего задержали, сейчас с ним работают следователи.
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16-летний ученик СОШ № 149 пришёл в гости к своей 14-летней подруге. В определенный момент между влюбленными произошёл конфликт, в результате которой парень схватил нож и трижды ударил им свою девушку. Школьница скончалась от потери крови.
После этого убийца взял карточку из сумки матери, запер квартиру на ключ и пошёл гулять с другом. Приятелю он поведал эту ужасную историю, а тот сделал вид, что ничего особенного в произошедшем не видит.
Однако, после прогулки он позвонил старшему брату подростка, а тот в полицию. Несовершеннолетнего задержали, сейчас с ним работают следователи.
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Евгения Парфентьева