Школьник из Нижегородской области сбежал из дома с 29-летней любовницей

Фото: iStock/FotoDuets
16-летний школьник из Нижегородской области сбежал из дома с любовницей, сообщает Telegram-канал SHOT.
Семья школьника живёт в городе Семёнов. Где и при каких обстоятельствах он познакомился с возлюбленной - неизвестно, однако, 18 сентября они вместе сели в её BMW Х6 и уехали подальше от небольшого городка.
Родители парня тут же забили тревогу и обратились в полицию. Ориентировки на машину разосланы сотрудникам ГИБДД по всей Нижегородской области, однако, судя по фотографиям, которые влюбленная пара постит в сеть - возвращаться назад они не собираются.
Отмечается, что телефон беглец отключил, на связь ни с родителями, ни с друзьями он не выходит.
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Родители парня тут же забили тревогу и обратились в полицию. Ориентировки на машину разосланы сотрудникам ГИБДД по всей Нижегородской области, однако, судя по фотографиям, которые влюбленная пара постит в сеть - возвращаться назад они не собираются.
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Евгения Парфентьева