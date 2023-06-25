Школьник из Петербурга умер после вечеринки с водкой

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Друзья собрались на домашнюю вечеринку. В один момент имениннику и его подруге стало плохо, тогда трезвый друг вызвал ребятам скорую помощь.
Злополучная бутылка водки была изъята с места происшествия сотрудниками правоохранительных органов. Теперь следствие будет разбираться, что стало причиной смерти парня.
Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».
Ранее «Радио 1» сообщало, что Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту исчезновения троих детей на реке Арсеньевка в Приморском крае.