Школьник на иномарке сбил мотоциклиста на востоке Москвы

Фото: Фотобанк Московской области / Артем Рязанцев
Мотоциклиста госпитализировали после того, как в него врезался школьник на иномарке в Москве
Школьник за рулём иномарки сбил мотоциклиста на востоке Москвы, передаёт Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу столичной прокуратуры.
Уточняется, что происшествие произошло в районе Гольяново Москвы. Шестнадцатилетний парень решил покататься на автомобиле Toyota Camry. На улице Байкальская при повороте он столкнулся с мотоциклом. В результате аварии тридцатисемилетнего байкера госпитализировали в тяжёлом состоянии.
В данный момент сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства произошедшего.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в столичном ТЦ «Авиапарк» 14-летний мальчик сломал позвоночник в игровой комнате, а в Иркутске восьмилетнюю девочку госпитализировали после того, как она выпала на дорогу из машины пьяного отчима во время движения.
Уточняется, что происшествие произошло в районе Гольяново Москвы. Шестнадцатилетний парень решил покататься на автомобиле Toyota Camry. На улице Байкальская при повороте он столкнулся с мотоциклом. В результате аварии тридцатисемилетнего байкера госпитализировали в тяжёлом состоянии.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в столичном ТЦ «Авиапарк» 14-летний мальчик сломал позвоночник в игровой комнате, а в Иркутске восьмилетнюю девочку госпитализировали после того, как она выпала на дорогу из машины пьяного отчима во время движения.
Яна Таёжная