Школьник умер от инфекции в детском лагере под Нижним Новгородом

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Уточняется, что в детском лагере «Золотой Колос» в Нижегородской области произошла вспышка неустановленной пока болезни. 13-летнему Матверю, который находился в лагере, резко стало плохо. У школьника поднялась температура, начались диарея и рвота.
«Мальчика по какой-то причине не госпитализировали. По одной из версий, против этого возражала его мама», — говорится в сообщении.Когда ребёнка всё же показали врачам, спасти его не удалось.
В данный момент сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства случившегося.
Ранее «Радио 1» сообщало, что физрука-педофила из Зимы, который несколько лет насиловал младшую сестру жены, приговорили к 19 годам тюрьмы, а в Москве два бармена подрались с посетителями в ирландском пабе.