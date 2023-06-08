Школьник утонул в пруду в Подмосковье

Фото: РИА Новости/Кирилл Брага
В подмосковном Подольске утонул в пруду 14-летний школьник
Школьник утонул в пруду в подмосковном Подольске. Об этом сообщает издание «МК».
По информации издания, мальчик находился на водоеме, расположенном вблизи СНТ Москвич. Свидетельницей трагедии стала местная жительница, которая сообщила о произошедшем в экстренные службы. Прибывшие на место происшествия водолазы подняли тело ребенка из воды, спасти 14-летнего мальчика не удалось.
Накануне стало известно, что сотрудник подмосковной пивоварни утонул в чане с пивом. Инцидент произошел в Подмосковье. Предполагается, что сотрудник предприятия хотел зачерпнуть пива из чана, но не удержался и упал на его дно, после чего отравился ядовитыми парами.
Ранее «Радио 1» сообщало об утонувшем в колесе от трактора ребенке.
По информации издания, мальчик находился на водоеме, расположенном вблизи СНТ Москвич. Свидетельницей трагедии стала местная жительница, которая сообщила о произошедшем в экстренные службы. Прибывшие на место происшествия водолазы подняли тело ребенка из воды, спасти 14-летнего мальчика не удалось.
Ранее «Радио 1» сообщало об утонувшем в колесе от трактора ребенке.
Анастасия Крестьянова