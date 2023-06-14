Школьника из Свердловской области подозревают в прохождении обучения в целях осуществления терроризма

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Уточняется, что школьник стал вызывать подозрения ещё в апреле этого года, тогда у него дома прошли обыски, в результате которых у парня изъяли телефоны. Следователи обнаружили в них «Руководство по начальной военной подготовке», а ещё инструкции по изготовлению взрывчатых веществ и тактике проведения терактов. По предварительным данным, подросток стал изучать данную литературу примерно год назад.
«Также у него обнаружили подписку на различные каналы с экстремистским содержанием», — говорится в сообщении.Подростка задержали, в отношении него завели уголовное дело и после этого его отпустили под подписку о невыезде.
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