Школьники из Екатеринбурга отравились в лагере под Первоуральском

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Школьники из Екатеринбурга массово отравились в загородном лагере имени А. Гайдара, который находится под Первоуральском
О случившемся порталу E1.ru рассказала мать одного из пострадавших детей.
По её словам, сына сначала тошнило, потом поднялась температура. Женщина рассказала, что медпункт загородного лагеря переполнен.
«Детей рвет по очереди, руководство замалчивает всё», —пожаловалась женщина в разговоре с изданием.
Региональный Роспотребнадзор вспышку кишечной инфекции отрицает. При этом подтверждает, что несовершеннолетние обращались к медработникам с болями в животе и тошнотой.
Санврачи начали проверку.
Ранее сообщалось, что в Братске более 100 человек отравились шаурмой. За медицинской помощью после посещения кафе обратился 101 человек, из них 22 ребёнка. 51 пострадавшему потребовалась госпитализация.
По её словам, сына сначала тошнило, потом поднялась температура. Женщина рассказала, что медпункт загородного лагеря переполнен.
Региональный Роспотребнадзор вспышку кишечной инфекции отрицает. При этом подтверждает, что несовершеннолетние обращались к медработникам с болями в животе и тошнотой.
Санврачи начали проверку.
Ранее сообщалось, что в Братске более 100 человек отравились шаурмой. За медицинской помощью после посещения кафе обратился 101 человек, из них 22 ребёнка. 51 пострадавшему потребовалась госпитализация.
Мария Фирсова