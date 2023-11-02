Школьница из Москвы разбила себе голову во время квеста

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В Москве восьмиклассница получила травму головы во время прохождения квеста, об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
По информации СМИ, все случилось на квесте опд названием «Час дьявола».
Мистическая игра в жутких декорациях едва не обернулась трагедий. Восьмиклассница сидела на кровати, выполняя одно из заданий квеста, затем она резко вскочила и напоролась на арматуру.
Школьница прошла квест до конца и призналась маме о травме только спустя некоторое время, будучи дома. Девочку госпитализировали в больницу, о степени тяжести её травмы ничего не сообщается.
Отмечается, что полиция инициировала проверку по факту произошедшего.
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Мистическая игра в жутких декорациях едва не обернулась трагедий. Восьмиклассница сидела на кровати, выполняя одно из заданий квеста, затем она резко вскочила и напоролась на арматуру.
Отмечается, что полиция инициировала проверку по факту произошедшего.
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Евгения Парфентьева