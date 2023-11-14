Школьница из Москвы заявила, что её пытались изнасиловать на концерте Костюшкина

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz
12-летняя школьница из Москвы заявила, что её пытались изнасиловать во время концерта Стаса Костюшкина, об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По словам самой пострадавшей, всё произошло на концерте в честь дня рождения торгового центра «Европейский».
Когда на сцену вышел певец Стас Костюшкин, к семикласснице сзади подкрался неизвестный силой прижал её к металлическому ограждению и залез под юбку. Лица злоумышленника школьница разглядеть не смогла и только запомнила, что он был одет в цветный куртку.
К счастью, девочке удалось вырваться, пробиться сквозь толпу и убежать. Она сразу позвонила маме, обо всём рассказала и они поехали писать заявление в полицию.
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Когда на сцену вышел певец Стас Костюшкин, к семикласснице сзади подкрался неизвестный силой прижал её к металлическому ограждению и залез под юбку. Лица злоумышленника школьница разглядеть не смогла и только запомнила, что он был одет в цветный куртку.
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Евгения Парфентьева