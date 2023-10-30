Школьница выжила после падения с высоты 11-го этажа в Карелии

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13-летняя девочка выжила после падения из окна многоэтажного жилого дома в Петрозаводске. Об этом сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков в своем телеграм-канале.
Ранее сообщалось, что двухлетняя девочка выпала из окна 9-го этажа жилого дома в Москве и выжила. Прохожие, увидевшие ЧП, сразу же вызвали скорую, а мать, осознавшая что произошло, выбежала на улицу.
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