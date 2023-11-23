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Школьница воткнула скальпель в спину одноклассника во время урока в Москве

23 ноября 2023, 14:07
Фото: iStock/maxim4e4ek

Фото: iStock/maxim4e4ek

Ученица московской школы воткнула скальпель в спину одноклассника во время урока из-за того, что он качался на стуле и задевал ее парту. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
Согласно сообщению, инцидент произошел в школе №2025 на улице Большой Очаковской. 13-летний подросток раскачивался во время урока на стуле и задевал парту одноклассницы. На ее замечания он не реагировал. Она взяла карандаш и начала его тыкать в спину парня, чтобы успокоить его. Однако и это его не остановило. Тогда она достала из пенала художественный нож, который не сдала на предыдущем уроке, и вонзила его в спину подростка.

Семиклассник с ножом в спине побежал в медкабинет. Там ему вызвали скорую помощь и отправили в больницу. Сейчас жизни подростка ничего не угрожает. Его уже отпустили домой.


Сотрудники полиции выясняют, почему учитель не проследил, чтобы все ученики сдали художественные ножи после урока, и почему второй учитель не реагировал на поведение молодого человека.

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SHOT: Москвичка заработала больше миллиона рублей на несуществующем ребенке
23 ноября 2023, 13:27

Фото: istock / franconiaphoto

Жительница Москвы заработала больше миллиона на вымышленном ребёнке.

Как сообщает телеграм-канал Shot, на тот момент 21-летняя девушка Хава Бибулатова придумала схему по заработку денге. Она подделала свидетельство о рождении дочери, назвав несуществующую новорождённую Люба Адамовна. Она передала необходимые документы в отдел соцзащиты Басманного района. Там «молодой мамочке» назначили социальные пособия по уходу за ребёнком. Так Хава и жила целых 9 лет. 

Только этой осенью сотрудники полиции раскрыли обман предприимчивой девушки. Ущерб бюджету сотрудники МВД оценили в 1,2 млн рублей. Какое наказание грозит «молодой маме» — пока неизвестно.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье таролог обманула женщину почти на 300 тысяч рублей, обещав ей чистку от нечисти.  Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Россиянка обратилась к тарологу, чтобы избавиться от негатива, но избавилась от 300 тысяч
В Подмосковье таролог обманула женщину почти на 300 тысяч рублей
23 ноября 2023, 13:12

Фото: istock / Oksana Zueva

Женщина из Подмосковья отдала почти 300 тысяч тарологу за обряд защиты от порчи перед новогодними праздниками, но чуда не произошло.
Как сообщает телеграм-канал SHOT, 37-летняя официантка листала социальные сети и наткнулась на услуги таролога. «Специалист» обещала сделать ей полный расклад на деньги. Женщина написала волшебнице и отправила ей 4 тысячи рублей. Расклад показал что все плохо и таролог предложила немедленно поставить защиту, чтобы никакая нечисть не разрушила судьбу женщины в новом году. 

Пострадавшая согласилась и перевела чаройдейке 66 тысяч. Очистка от порчи происходила 4 раза. Но тут волшебница перестала выходить на связь. Когда та поняла, что встретилась с мошенницей , обратилась в правоохранительные органы. 

Ранее эксперт центра мониторинга внешних цифровых угроз Александр Вураско предостерёг от мошенников в «Чёрную пятницу». Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#женщина
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ФБР обнародовало итоги расследования взрыва на мосту между США и Канадой
ФБР не обнаружила признаков терроризма во взрыве на мосту между США и Канадой
23 ноября 2023, 12:38

Фото: istockphoto/Racide

Федеральное бюро расследований США закончило расследование взрыва автомобиля на мосту над Ниагарским водопадом. По мнению спецслужб, признаки террористического акта отсутствуют.
Инцидент произошел накануне вечером на мосту между Соединенными Штатами и Канадой. Автомобиль практически полностью сгорел и от него остались только двигатель и обломки, разбросанные по месту происшествия. По предварительным данным, во время взрыва погибли два человека. В пресс-релизе ФБР сообщается, что на месте не было обнаружено следов каких-либо взрывчатых веществ, равно как и других признаков террористического акта. Об этом же заявила и губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул.

В ФБР также сообщили, что уже передали дело местной полиции, которая будет расследовать его обстоятельства по признакам дорожно-транспортного происшествия.

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В Москве задержали мужчину, который с весны готовил теракт в военкомате
23 ноября 2023, 12:29

Фото: iStock/BrianAJackson

В Москве задержан мужчина, который с весны готовился взорвать военкомат на улице Дмитрия Ульянова. Об этом сообщает пресс-служба столичного ГСУ СК.
«По данным следствия, в ноябре 2023 года мужчина 2001 года рождения, находясь около военного комиссариата, расположенного на улице Дмитрия Ульянова в Москве, провел разведку местности с целью дальнейшего совершения общественно опасных деяний», - говорится в сообщении.

Уточняется, что мужчина с апреля 2022 года начал изучать методы совершения терактов, учился обращаться с оружием и взрывчатыми веществами. Однако был обнаружен и задержан следователями столичного СК и сотрудниками ФСБ.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Однако при допросе задержанный вину свою не признал. Мужчина находится под стражей.

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#ск
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Стали известны подробности гибели 16-летней девочки, пропавшей в Тюмени
СК: Смерть пропавшей в Тюмени 16-летней девочки не носит криминальный характер
23 ноября 2023, 11:43

Фото: istock / sreeyashlohiya

Следователи выясняют обстоятельства гибели в Тюмени 16-летней девушки, которая пропала в региональной столице больше недели назад. Смерть не носит криминальный характер. Об этом сообщает 72.RU, ссылаясь на СУ СКР РФ по Тюменской области.

По информации поискового отряда «ЛизаАлерт», несовершеннолетняя 14 ноября ушла из дома и потом перестала выходить на связь. Девушку искали более недели, а 21 ноября ее обнаружили мертвой в Заречном микрорайоне города. Студентка переехала в Тюмень из Свердловской области и снимала там квартиру. Сотрудники полиции приехали туда и обнаружили тело. 

«Без признаков криминальной смерти», — заявили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что раненый после удара Вооруженных сил Украины корреспондент «России 24» Борис Максудов скончался. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#следователи
#дома
#новости
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#смерть
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Женщина пристегнула мать к батарее, а вернувшись обнаружила ее труп
Пенсионерка умерла после того, как дочь пристегнула её ремнём к батарее в Подмосковье
23 ноября 2023, 10:44

Фото: iStock/Motortion

В Королёве женщина пристегнула пожилую мать к батарее ремнем и ушла по делам, вернувшись, она обнаружила труп пенсионерки. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
Согласно сообщению, женщина жила вместе со своей 78-летней матерью, которая плохо ходила и постоянно падала. Но ей нужно было выйти из дома по делам. Тогда она решила пристегнуть мать к батарее ремнем, чтобы та не травмировалась во время её отсутствия.

Сделав это женщина вышла из квартиры, а вернувшись домой вечером, она обнаружила труп пожилой матери. Тогда она вызвала скорую помощь, а сама скрылась. Для установления причины смерти пенсионерки назначена судмедэкспертиза. Ее дочь разыскивается.

Ранее сообщалось, что в городе Люберцы Московской области соцработница убила своего возлюбленного прямо в квартире пенсионера, за которым она ухаживала.

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#женщина
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#мужчина
#дома
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В Воронеже задержали украинского агента, который готовил теракт против российского военного
В Воронеже задержали украинского агента, готовившего теракт против военного РФ
23 ноября 2023, 10:33

Фото: istock / Andrey Mikhaylov

Сотрудники ФСБ задержали украинского агента, который готовил теракт против высокопоставленного военнослужащего Российской Федерации. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на Центр общественных связей ФСБ.

По информации ведомства, сотрудники украинского Главного управления разведки Министерства обороны завербовали гражданина Украины 1995 года рождения в сентябре 2022 года, когда он находился в Харьковской области. Мужчина прошел курс разведывательно-диверсионной подготовки и в ноябре отправился в России.

Мужчину арестовали в четверг, 23 ноября. Он был одет в форму курьера и передвигался по городу на велосипеде. У агента изъяли взрывное устройство, электродетонаторы и поддельный российский паспорт, по которому он планировал уехать из страны после совершения убийства. 

Следователи ФСБ возбудили уголовное дело о незаконном приобретении и хранении взрывных устройств в составе организованной группы.

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#фсб
#теракт
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#украина
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Власти подтвердили ночной инцидент на электроподстанции под Москвой
В Ленинском городском округе Подмосковья на электроподстанции произошел пожар
23 ноября 2023, 09:55

Фото: istock / sarawutk

Ночью в Ленинском городском округе Подмосковья на электроподстанции произошел инцидент. Информацию. подтвердили в администрации городского округа Лыткарино, сообщает РБК.

«На территории городского округа Лыткарино все объекты жизнедеятельности работают в штатном режиме», — описали текущую ситуацию власти. 
Подробности случившегося не предоставляются. 

Таким образом, администрация прокомментировала информацию некоторых телеграм-каналов и свидетелей. Местные жители рассказали, что примерно в час ночи они увидели яркую вспышку со стороны подстанции. Затем в округе отключилось электричество, а на месте вспышки начался небольшой пожар. Электроэнергия вернулась в дома спустя полтора часа после инцидента. 

Ранее сообщалось, что прошлой ночью сгорел частный жилой дом в Люберцах, скончались четыре человека, в том числе двое детей, еще два человека пострадали. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
 
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Умер корреспондент «России 24», раненный после обстрела ВСУ в Запорожской области
Скончался корреспондент «России 24» Борис Максудов, раненный после удара ВСУ
23 ноября 2023, 09:42

Фото: istock / SergeyPankratov

Раненый после удара Вооруженных сил Украины корреспондент «России 24» Борис Максудов скончался.

Как сообщает телеграм-канал Shot, Максудов получил множество осколочных ранений после удара беспилотного летательного аппарата по группе российских журналистов, которые готовили материал об обстрелах в Запорожской области.

Борис Максудов работал в зоне специальной военной с первых дней, много раз был в Донецке.

Генеральный директор Международной медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев назвал удар ВСУ по группе российских журналистов местью от бессилия.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет Российской Федерации расследует украинскую атаку беспилотников, от которой пострадал журналист «России 24» Борис Максудов. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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