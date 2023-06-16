Школьный учитель из Тулы решил подработать наркокурьером, пока сидел в декрете

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При досмотре машины педагога полицейские обнаружили пакет с 1,5 граммами мефедрона. После более детальной проверки выяснилось, что учитель подрабатывал наркокурьером и развозил закладки. В его телефоне нашли координаты «кладов» в Туле и других регионах России. Так, в Башкортостане нашли почти полкило гашиша, а в Ульяновской области — килограмм альфа-пвп. Возможно, спустя время закладки педагога «всплывут» где-то еще.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в Москве задержали бывшего сотрудника Роспотребнадзора, в то время как он раскладывал закладки с наркотиками.