SHOT: Американский разведывательный самолёт Poseidon рухнул в залив на Гавайях

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Разведывательно-патрульный самолёт ВМС США Boeing P8 Poseidon рухнул в залив Канеохе на Гавайях, cообщил Telegram-канал SHOT. Именно такие самолёты НАТО регулярно исследуют воздушное пространство над акваторией Крыма и Чёрного моря.
По предварительной информации, пилот промахнулся мимо взлетно-посадочной полосы на военной базе Корпуса морской пехоты США. На борту в этот момент находилось девять человек. Они получили незначительные травмы, но добрались до берега.
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