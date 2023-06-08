SHOT: Бармен подмосковного ресторана устроил диверсию на железной дороге

Фото: Фотобанк Московской области / Александр Кожохин
Полицейские задержали 35-летнего бармена подмосковного ресторана, который устроил диверсию на железной дороге в Наро-Фоминске
Полицейские нашили диверсанта, который сжёг релейный шкаф в Наро-Фоминске, им оказался бармен из подмосковного ресторана, передаёт Telegram-канал SHOT.
Уточняется, что происшествие произошло ещё в конце апреля. Тридцатипятилетний бармен итальянского ресторана «Базилико» в Истре Владимир Малина сжёг релейный шкаф на станции Нара. Оборудование, которое находилось внутри, регулировало переезд.
Злоумышленника задержали ПО его словам, у него нет кураторов и действовал он по собственному желанию. В отношении диверсанта возбуждено уголовное дело, ему грозит до 20 лет колонии.
Ранее «Радио 1» сообщало, что диверсанты подожгли батарейный и релейный шкафы на железной дороге в Ростовской области, что привело к небольшой задержке в движении двух поездов.
Уточняется, что происшествие произошло ещё в конце апреля. Тридцатипятилетний бармен итальянского ресторана «Базилико» в Истре Владимир Малина сжёг релейный шкаф на станции Нара. Оборудование, которое находилось внутри, регулировало переезд.
Ранее «Радио 1» сообщало, что диверсанты подожгли батарейный и релейный шкафы на железной дороге в Ростовской области, что привело к небольшой задержке в движении двух поездов.
Яна Таёжная