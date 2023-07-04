Shot: БПЛА самолётного типа обнаружили в деревне Троица в Москве

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В Москве в деревне Троица местный житель обнаружил двухметровый беспилотный летательный аппарат. Об этом сообщает Telegram-канал Shot со ссылкой на собственный источник.
Согласно сообщению, местный житель около четырех часов дня увидел в траве белый с синими полосками беспилотник. Мужчина незамедлительно вызвал полицию. Прибывшие на место силовики изучают находку. Пока не известно, начинен ли дрон взрывчаткой.
Сейчас выясняется принадлежность летательного аппарата, и не был ли он одним из тех, который атаковал столичный регион утром 4 июля.
Напомним, в Минобороны РФ заявили, что московский регион сегодня попытались атаковать пять беспилотников Вооруженных сил Украины. Четыре дрона сбили российские системы ПВО на территории Новой Москвы, еще один рухнул в Одинцовской районе, благодаря работе средств РЭБ.
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Сейчас выясняется принадлежность летательного аппарата, и не был ли он одним из тех, который атаковал столичный регион утром 4 июля.
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Элина Позднякова