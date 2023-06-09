SHOT: человек погиб из-за падения лифта в жилом доме в Москве ​

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Уточняется, что происшествие произошло в пятницу, 9 июня, в доме на улице Штурвальной в столичном районе Южное Тушино. Двое рабочих что-то чинили в шахте дома, в это время на них сверху упал лифт. Один из мужчин скончался на месте, второму удалось выжить, у него повреждены ноги.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в Москве женщина изрезала ножом супруга во время ссоры, в Московской области за прошедшие сутки утонули сразу 2 подростка, а в Богородском округе заключены под сражу трое подозреваемых в изнасиловании соседки.