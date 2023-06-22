SHOT: Дрон с камерой нашли рядом с Центром научно-технической информации Министерства энергетики РФ

Фото: istockphoto.com / valio84sl
В подмосковных Люберцах обнаружили беспилотник с камерой и флешкой
Неизвестный квардрокоптер с камерой и флешкой обнаружили неподалёку от Центра научно-технической информации Министерства энергетики РФ в Люберцах, передаёт Telegram-канал SHOT.
Уточняется, что дрон размерами 70 на 30 сантиметров без идентификационных обозначений был найден вечером в среду, 21 июня, в нескольких метрах от научного центра на улице Электрификации в Люберцах.
Прибывшие сотрудники изъяли обломки беспилотника. В данный момент они изучают летательный объект.
Ранее «Радио 1» сообщало, что утром в среду, 21 июня, два беспилотных летательных аппарата упали в посёлке Калининец Наро-Фоминского округа, в районе 15-го мотострелкового полка Таманской дивизии. При падении БПЛА никто не пострадал, разрушений тоже нет. На месте происшествия работаю спецслужбы. До этого сообщалось, что ночью 21 июня беспилотный летательный аппарат упал в поле в районе деревни Лукино в Новой Москве.
Уточняется, что дрон размерами 70 на 30 сантиметров без идентификационных обозначений был найден вечером в среду, 21 июня, в нескольких метрах от научного центра на улице Электрификации в Люберцах.
Ранее «Радио 1» сообщало, что утром в среду, 21 июня, два беспилотных летательных аппарата упали в посёлке Калининец Наро-Фоминского округа, в районе 15-го мотострелкового полка Таманской дивизии. При падении БПЛА никто не пострадал, разрушений тоже нет. На месте происшествия работаю спецслужбы. До этого сообщалось, что ночью 21 июня беспилотный летательный аппарат упал в поле в районе деревни Лукино в Новой Москве.
Яна Таёжная