SHOT: Дрон с камерой рухнул на санаторий Минобороны РФ в Мытищах

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В Подмосковье на санаторий Минобороны РФ упал дрон с камерой
Дрон с камерой рухнул на санаторий Минобороны РФ в Московской области, передаёт Telegram-канал SHOT.
Уточняется, что инцидент произошёл вечером в воскресенье, 11 июня, в «Марфинском» санатории, который расположен в селе Марфино городского округа Мытищи по адресу: улица Санаторная, владение 1. Охранник во время обхода территории около семи часов вечера увидел летящий в небе беспилотник, который зацепился за ветки деревьев и упал на землю. Мужчина сразу сообщил об этом руководству и вызвал полицию.
Летательный аппарат оказался коптером размером 20х10 см с четырьмя складывающимися винтами. На его корпусе была видеокамера.
В данный момент сотрудники правоохранительных органов изучают дрон и выясняют все обстоятельства произошедшего.
Ранее «Радио 1» сообщало, что мужчина избил бабушку в лифте тюменской многоэтажки на глазах у ребёнка, однако местные жители встали на его сторону, житель Абхазии сделал из блоков сигарет второй бампер на свой автомобиль, чтобы провести их в Россию, а в Ленинградской области ранее судимого мужчину обвиняют в изнасиловании 9-летней дочери его сожительницы.
Уточняется, что инцидент произошёл вечером в воскресенье, 11 июня, в «Марфинском» санатории, который расположен в селе Марфино городского округа Мытищи по адресу: улица Санаторная, владение 1. Охранник во время обхода территории около семи часов вечера увидел летящий в небе беспилотник, который зацепился за ветки деревьев и упал на землю. Мужчина сразу сообщил об этом руководству и вызвал полицию.
В данный момент сотрудники правоохранительных органов изучают дрон и выясняют все обстоятельства произошедшего.
Ранее «Радио 1» сообщало, что мужчина избил бабушку в лифте тюменской многоэтажки на глазах у ребёнка, однако местные жители встали на его сторону, житель Абхазии сделал из блоков сигарет второй бампер на свой автомобиль, чтобы провести их в Россию, а в Ленинградской области ранее судимого мужчину обвиняют в изнасиловании 9-летней дочери его сожительницы.
Яна Таёжная