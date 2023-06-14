SHOT: Два бармена подрались с посетителями в ирландском пабе в Москве

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Уточняется, что происшествие произошло около часа ночи в среду, 14 июня, в пабе Harat's на Белорусской в Москве. Два гражданина подрались с посетителями заведения. Когда туда приехали сотрудники правоохранительных органов, на месте были только четыре участника инцидента. Их доставили в отдел полиции. По предварительным данным, зачинщиком конфликта стал посетитель паба Ринат Арсланов.
Ранее «Радио 1» сообщало, что физрука-педофила из Зимы, который несколько лет насиловал младшую сестру жены, приговорили к 19 годам тюрьмы.