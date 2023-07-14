Радио1
Главная / Новости / Происшествия/ Shot: Двое диверсантов подожгли релейные шкафы на ж/д в Кировской области

Shot: Двое диверсантов подожгли релейные шкафы на ж/д в Кировской области

14 июля 2023, 07:29

Фото: iStock/Perytskyy

Двое диверсантов подожгли релейные шкафы на железной дороге в Кировской области, подозреваемые задержаны.

Повреждённый релейный шкаф заметил электромеханик. Внутри частично сгорела проводка, сообщает телеграмм-канал SHOT.

По информации портала, на работу поездов инцидент не повлиял. На месте поджога были обнаружены перчатки, следы от краски и тряпок и легковоспламеняющаяся жидкость. Злоумышленники были задержаны сотрудниками полиции через несколько часов после совершенного преступления. Оба диверсанта ранее уже привлекались к ответственности. На допросе мужчины признались, что действовали за деньги. Им обещали выплатить по 15 тысяч рублей.

Читайте также:

Диверсия на железной дороге произошла в Орловской области

В Иркутской области произошла диверсия на железной дороге

В Крыму произошел взрыв на железнодорожных путях
#диверсия
#железная дорога
#Кировская область
#поджог
Читайте нас в
Губернатор Гусев: ПВО сбила три беспилотника в нескольких километрах от Воронежа
14 июля 2023, 07:40

Фото: iStock/aapsky

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что системы ПВО уничтожили несколько беспилотников под Воронежем.
Три беспилотника были сбиты 13 июля вечером системами ПВО. Об этом сообщил глава региона в своем телеграмм-канале.

По словам Гусева, в результате атаки дронов, пострадавших и разрушений нет. Летательные аппараты были зафиксированы и перехвачены за несколько километров до Воронежа. 

Накануне, в пригороде Воронежа были сбиты два беспилотника. Жертвы и разрушения отсутствуют. 

Читайте также: 

В Брянской области беспилотник атаковал пилораму

В Ростовской области зафиксирована работа системы ПВО

В районе Керчи силы ПВО сбили крылатую ракету
#Воронеж
#БПЛА
#ПВО
#Россия
Читайте нас в
В Японии ракета-носитель Epsilon S взорвалась во время испытаний
14 июля 2023, 06:18

Фото: iStock/3DSculptor

Во время испытаний двигателя второй ступени японская твердотопливная ракета-носитель Epsilon S взорвалась. Об этом пишет Jiji.
Инцидент случился на полигоне Ноширо в пятницу, 14 июля. Отмечается, что испытания проводились Японским аэрокосмическим агентством (JAXA).

По информации издания, в результате происшествия никто не пострадал. Причина инцидента в настоящее время не уточняется.

Читайте также:

Разработка предприятия из Химок вывела на орбиту метеоспутник «Метеор-М»;

МО РФ: Корвет «Резкий» поразил цель крылатой ракетой «Уран»;

«Посейдон» с ядерным оружием выйдет на первые испытания этим летом.
#Япония
#испытания
Читайте нас в
В Иркутске арестовали подозреваемого в убийстве полуторагодовалого ребенка
14 июля 2023, 04:37

Фото: iStock/Rawf8

В Иркутской области суд отправил под стражу двадцатилетнего мужчину, который обвиняется в убийстве полуторогодовалого ребенка сожительницы.
«По ходатайству следствия суд избрал обвиняемому в убийстве малолетнего меру пресечения в виде заключения под стражу до 10 сентября 2023 года», — проинформировали в пресс-службе регионального СК РФ.

Россиянина обвиняют по ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство малолетнего»). Мужчина в ходе допроса признал свою вину.

«Известия» пишут, что 12 июля стало известно об убийстве ребенка из-за плача. Судмедэксперты установили, что смерть наступила из-за удушья.

Читайте также:

В Приморье подростки избили сверстников и сбежали из спецшколы;

В Москве после аварии на Рябиновой улице загорелись два грузовика;

В Курской области прогремел взрыв.

#ребенок
#суд
#арест
#убийство
Читайте нас в
В Приморье подростки избили сверстников и сбежали из спецшколы
14 июля 2023, 04:13

Фото: iStock/blinow61

В Приморском крае задержали пятерых подростков, самовольно покинувших спецшколу.
Один из них перед этим избил двух сверстников 16 и 15 лет, сообщили в УМВД города Уссурийска.

Сбежавшие подростки были обнаружены в селе Васильевка. Для дальнейшего разбирательства их доставили в полицейское отделение.

Читайте также:

В Москве после аварии на Рябиновой улице загорелись два грузовика;

В Турции произошло землетрясение магнитудой 3,8;

В Курской области прогремел взрыв.

#Приморье
#подростки
#спецшкола
Читайте нас в
В Москве после аварии на Рябиновой улице загорелись два грузовика
14 июля 2023, 03:48

Фото: iStock/kdshutterman

В Москве на Рябиновой улице грузовик влетел в фуру, в результате чего произошел пожар и несколько взрывов.
По информации Телеграм-канала «Москва 24» у одного из автомобилей рванул баллон с газом. Предварительно, пострадал один человек.

Читайте также:

В Курской области прогремел взрыв;

Самарская полиция проверит видео с «частным моргом» в гараже;

В Нижегородской области мужчина похитил двух подростков.

#пожар
#Москва
#ДТП
Читайте нас в
В Турции произошло землетрясение магнитудой 3,8
14 июля 2023, 03:27

Фото: iStock/Marina Novitkaia

В Турции, провинция Кахраманмараш, зафиксировано землетрясение магнитудой 3,8. Об этом сообщает AFAD.
Уточняется, что  подземные толчки произошли в районе Эльбистан в 15:32. Очаг землетрясения находился на глубине 12,44 км.

Читайте также:

Турецкий политолог Дюрре обвинил власть в плохой подготовке к предстоящим землетрясениям;

Сейсмолог Эйидоган: В Стамбуле может случиться мощное землетрясение;

У берегов Азербайджана произошло землетрясение магнитудой 5,5.
#землетрясение
#Турция
Читайте нас в
В Курской области прогремел взрыв
14 июля 2023, 02:00

Фото: iStock/RamonCast

В Сети опубликованы кадры, на которых слышны звуки взрывов в Курчатове Курской области. Об этом сообщает Телеграм-канал Mash.
На видео можно увидеть вспышки света и услышать сирены автомобилей, которые срабатывают от громких звуков. Уточняется, что звуки взрывов были слышны «практически всему городу».

Информация о пострадавших в результате инцидента в настоящее время отсутствует. 

Читайте также:

Причиной взрыва в Текстильщиках стал аэрозоль от тараканов;

С жилого дома в Москве рухнула строительная люлька вместе с рабочим;

В Батуми избили туристов из России из-за жалоб на отсутствие света.
#взрыв
#Курск
#Курская область
Читайте нас в
Губернатор Самарской области Азаров назначил проверку нелегального морга
13 июля 2023, 22:24

Фото: iStock/Motortion

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров назначил провести проверку нелегального морга, который был обнаружен в гаражном кооперативе.
Сейчас полиция в Самаре проводит проверку по опубликованному в социальной сети видеоролику, в котором показано, как в оборудованном в гараже хранят тела пожилых людей в холодильнике с надписью «охлажденное мясо».

«За гранью добра и зла то, что я увидел на представленном видео. Совершенно неподобающее отношение к телам усопших», - заявил Азаров.
Он подчеркнул, что лично будет контролировать ход расследования.

Напомним, ранее журналистка Ксения Штефан в своем Telegram-канале опубликовала видеоролик о «частном морге», который представляет собой оборудованный гараж с похоронной атрибутикой и телами пожилых людей.

Читайте также:

Скончался житель Волгограда, на которого упала доска со строящегося здания

В Башкирии дерево упало и придавило беременную женщину

В Новосибирске у подростка, который отравился алкоголем, нашли дробь в голове
#Самара
#морг
Читайте нас в
Самарская полиция проверит видео с «частным моргом» в гараже
13 июля 2023, 21:51

Фото: iStock/Soumen Hazra

Полиция в Самаре проводит проверку по опубликованному в социальной сети видеоролику, в котором показано, как в оборудованном в гараже хранят тела пожилых людей в холодильнике с надписью «охлажденное мясо». Об этом сообщили в региональном главке МВД.
В пресс-службе главка сообщили, что по результатам проведенной проверки будет принято решение.

Напомним, ранее журналистка Ксения Штефан в своем телеграм-канале опубликовала видеоролик о «частном морге», который представляет собой оборудованный гараж с похоронной атрибутикой и телами пожилых людей.

Читайте также:

В московском подвале найдены человеческие кости и череп

В Санкт-Петербурге в квартире обнаружен мужчина с простреленной головой

Россиянка нашла на дачном участке тело мужчины
#гараж
#морг
#Самара
Читайте нас в
Подмосковье ищет медработников