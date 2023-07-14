Shot: Двое диверсантов подожгли релейные шкафы на ж/д в Кировской области

Фото: iStock/Perytskyy
Двое диверсантов подожгли релейные шкафы на железной дороге в Кировской области, подозреваемые задержаны.
По информации портала, на работу поездов инцидент не повлиял. На месте поджога были обнаружены перчатки, следы от краски и тряпок и легковоспламеняющаяся жидкость. Злоумышленники были задержаны сотрудниками полиции через несколько часов после совершенного преступления. Оба диверсанта ранее уже привлекались к ответственности. На допросе мужчины признались, что действовали за деньги. Им обещали выплатить по 15 тысяч рублей.
Читайте также:
Диверсия на железной дороге произошла в Орловской области
В Иркутской области произошла диверсия на железной дороге
В Крыму произошел взрыв на железнодорожных путях
Анастасия Крестьянова