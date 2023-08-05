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SHOT: Экипаж атакованного ВСУ танкера находится в безопасности

05 августа 2023, 03:03

Фото: iStock/Dikuch

Российский нефтеналивной танкер Sig получил повреждения в Керченском проливе при атаке со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ), однако экипаж находится в безопасности. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на Морской спасательный центр Новороссийска.
На место из Новороссийска уже прибыли два буксира, решается вопрос о транспортировке судна.

Ранее Telegram-канал «Осторожно, новости» опубликовал аудиозапись, как утверждается, переговоров экипажа танкера Sig. В ней говорится, что, хотя судно и не было загружено, оно не может перемещаться без буксира, поскольку затоплено машинное отделение.


ТАСС: Cпасатели выдвинулись к предположительно атакованному в Керченском проливе танкеру
У танкера в результате атаки оказались повреждены машинное отделение и судовая надстройка. Сейчас вода не поступает в танкер, экипаж планирует в ближайшее время самостоятельно изучить повреждения. Также экипаж Sig точно не знает причину взрыва, но подозревает, что речь идет о надводном дроне.

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#судно
#керчь
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ТАСС: Cпасатели выдвинулись к предположительно атакованному в Керченском проливе танкеру
05 августа 2023, 02:24

Фото: iStock/Victoria_Koltsova

Сотрудники спасательных служб выдвинулись из Новороссийска в район Керченского пролива, где, по сообщениям ряда Telegram-каналов, украинским морским дроном был атакован коммерческий танкер. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Морской спасательно-координационный центр Новороссийска.
Telegram-канал «Осторожно, новости» опубликовал аудиозапись, как утверждается, переговоров экипажа танкера Sig. В ней говорится, что, хотя судно и не было загружено, оно не может перемещаться без буксира, поскольку затоплено машинное отделение.



Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил о массированной атаке боевых дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Крымский мост. По его словам, было уничтожено три надводных беспилотника. Он добавил, что к ним присоединились воздушные дроны.

Позднее информацию о взрывах в районе моста опроверг советник главы республики Олег Крючков/ ревога в районе Крымского моста объявляется порой по несколько раз на дню. А громкие звуки, слышимые жителям Керчи, не имели никакого отношения к мосту. Однако при этом он заметил, что власти Крыма не могут контролировать ситуацию в Керченском проливе.

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#керчь
#спасатели
#дрон
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Советник главы Крыма Крючков не подтвердил информацию о взрывах в районе Крымского моста
05 августа 2023, 00:31

Фото: iStock/Leonid_Eremeychuk

Советник главы Крыма Олег Крючков заявил, что не может подтвердить подобные сообщения, и попросил «не нагнетать»
По словам Крючкова, тревога в районе Крымского моста объявляется порой по несколько раз на дню. А громкие звуки, слышимые жителям Керчи, не имели никакого отношения к мосту. Сейчас объявлена угроза атаки, после устранения которой движение будет восстановлено.

«Просим не нагнетать. Работают все службы. <...> Информацию в сети о взрывах подтвердить не могу», — написал Крючков в своем Telegram-канале.

При этом движение транспорта по Крымскому мосту временно перекрыто, сообщается в оперативном Telegram-канале о ситуации на мосту.

Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил о массированной атаке боевых дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Крымский мост. По его словам, было уничтожено три надводных беспилотника. Он добавил, что к ним присоединились воздушные дроны.

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#крымский мост
#владимир рогов
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Беспилотник ВСУ атаковал город Рыльск в Курской области
05 августа 2023, 00:12

Фото: iStock/Daria_Nipot

В Рыльске Курской области украинский дрон сбросил взрывные устройства, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
Повреждены окна в двух административных зданиях, выбиты стёкла в Покровском храме. На месте работают представители силовых структур и следственных органов. По предварительным данным, пострадавших нет.

Ранее губернатор Роман Старовойт сообщил в своем Telegram-канале, что отрядам добровольной народной дружины Курской области выдадут боевое оружие.

Отмечается, что первая партия оружия уже поступила. По словам губернатора, в ближайшее время число оружия увеличат до 300 единиц.

Старовойт подчеркнул, что в случае возникновения необходимости, дружинники будут помогать подразделениям ФСБ, Минобороны, полиции и Росгвардии.

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#всу
#беспилотник
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Медведь едва не откусил голову американцу прямо возле дома
WJAC: Медведь укусил американца за голову прямо возле его дома
04 августа 2023, 22:50

Фото: iStock/JNevitt

В американском штате Пенсильвания мужчина столкнулся с медведем прямо возле своего дома, сообщает WJAC.
Американец спустился в гараж, чтобы наладить водопроводный шланг и натолкнулся на огромного медведя, который рылся в мусоре в поисках еды. Голодное животное испугалось и бросилось на мужчину, вцепившись ему в голову.  

К счастью, медведь быстро сбежал, а пострадавший ринулся в дом, где его супруга уже вызвала скорую помощь.  

В больнице раны американца успешно обработали, его жизни ничего не угрожает.  

Местные специалисты по охране природы установили ловушку для дикого зверя, однако, пострадавший заявил, что не хочет, чтобы напавшего на него медведя убивали.  

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#медведи
#сша
#нападение
#животное
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Житель Сызрани избил, а затем затолкал в багажник бывшую жену
В Сызрани мужчина избил и затолкал в багажник бывшую жену
04 августа 2023, 22:39

Фото: iStock/Favor_of_God

Жительница Сызрани обвиняет своего бывшего мужа в избиение, после которого он затолкал ее багажник, сообщает «Волга Ньюс».
Потерпевшая заявила, что бывший супруг пришел к ней на День рождения. Между ними завязалась ссора, в ходе которой мужчина начал избивать ее, а затем и вовсе затолкал в багажник. К счастью, у женщина был с собой телефон, с помощью него она смогла позвонить в экстренные службы.  

Из-за полученных травм пострадавшей пришлось обратиться в нейрохирургию, а затем она написала заявление в полицию.

Правоохранителям женщина рассказала, что с мужем они развелись еще в 2016 году, однако, он продолжил угрожать ей. Встречи с ним нередко доводили до драк и ругани, но в багажник он запихнул ее впервые.  

Полиция проведет проверку по факту происшествия.

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#избиение
#супруги
#полиция
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В Крыму обнаружили плантацию с 300 кустами конопли
В Крыму полиция обнаружила наркоплантацию с 300 кустами конопли
04 августа 2023, 21:45

Фото: iStock/simpson33

В одном из крымских поселков на горе Тепе-Оба полиция обнаружила плантацию с 298 кустами конопли, сообщили в пресс-службе МВД по региону в интервью Lenta.ru.
Правоохранители задержали 30-летнего плантатора, который заявил, что обнаружил эту поляну случайно. По его словам, он решил выращивать на ней наркотические травы для личного пользования. Иногда мужчина приезжал на тайный огород, чтобы поливать кусты, удобрять почву и собирать урожай.  

В итоге, с плантации вывезли 298 кустов конопли общим весом в 25 килограмм, а самого садовода задержали. На него возбудили уголовное дело по статье «Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства».

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#конопля
#крым
#полиция
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Крупный пожар на складе в Яхроме удалось ликвидировать
04 августа 2023, 21:03

Фото: Фотобанк МО

Пожар на складе в Яхроме ликвидирован, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС. Спасатели ведут проливку конструкций.
Днём огонь вспыхнул на складе с резиной и пластиком. Существовала угроза соседнему складу. К тому же рядом со складами расположен автоцентр «Лада». Площадь пожара, по данным МЧС, составила 2,5 тыс кв метров.
 
Информация о пострадавших не поступала.

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#московская область
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Кадры массовой драки мигрантов с детской площадки в Екатеринбурге попали в сеть
Массовая драка мигрантов развернулась на детской площадке в Екатеринбурге
04 августа 2023, 20:53

Фото: iStock/Andranik Hakobyan

Массовая драка мигрантов произошла прямо посреди детской площадки в Екатеринбурге, кадры происшествия публикует E1.RU.
По информации СМИ, инцидент произошел еще 1 августа. По оценкам некоторых очевидцев, в потасовке принимали участие от 30 до 40 человек. Проигравших в конце начали пинать ногами.  

По словам полицейских, причины драки им неизвестны. Ни в скорую помощь, ни в правоохранительные органы в связи с этим инцидентом никто не обращался.  

Однако, полицейские отметили, что обратили внимание на это происшествие и займутся им.  

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#драка
#мигранты
#детская площадка
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Школьная учительница из Тульской области спасла десять жизней на трассе
Учительница из Тульской области спасла девятерых детей участников СВО
04 августа 2023, 20:26

Фото: iStock/undefined undefined

Жительница Тульской области спасла девятерых детей участников СВО и водителя автобуса, сообщается на официальном сайте правительства региона.
Группа детей военных отдыхала в санатории в Анапе. По дороге водитель их автобуса потерял сознание, однако, учительница Татьяна Шуленина взяла контроль над ситуацией.  

Она быстро сориентировалась, взяла управление автобусом на себя и вывезла детей с оживленной трассы. Когда опасность миновала, она также вызвала скорую помощь для водителя.  

Благодаря быстрой реакции Шулениной, в экстренной ситуации никто не пострадал.  

Учительнице вручат медаль «Честь и мужество», об этом распорядился губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

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