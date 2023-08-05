SHOT: Экипаж атакованного ВСУ танкера находится в безопасности

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Российский нефтеналивной танкер Sig получил повреждения в Керченском проливе при атаке со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ), однако экипаж находится в безопасности. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на Морской спасательный центр Новороссийска.
На место из Новороссийска уже прибыли два буксира, решается вопрос о транспортировке судна.
Ранее Telegram-канал «Осторожно, новости» опубликовал аудиозапись, как утверждается, переговоров экипажа танкера Sig. В ней говорится, что, хотя судно и не было загружено, оно не может перемещаться без буксира, поскольку затоплено машинное отделение.
У танкера в результате атаки оказались повреждены машинное отделение и судовая надстройка. Сейчас вода не поступает в танкер, экипаж планирует в ближайшее время самостоятельно изучить повреждения. Также экипаж Sig точно не знает причину взрыва, но подозревает, что речь идет о надводном дроне.
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Ранее Telegram-канал «Осторожно, новости» опубликовал аудиозапись, как утверждается, переговоров экипажа танкера Sig. В ней говорится, что, хотя судно и не было загружено, оно не может перемещаться без буксира, поскольку затоплено машинное отделение.
ТАСС: Cпасатели выдвинулись к предположительно атакованному в Керченском проливе танкеру
У танкера в результате атаки оказались повреждены машинное отделение и судовая надстройка. Сейчас вода не поступает в танкер, экипаж планирует в ближайшее время самостоятельно изучить повреждения. Также экипаж Sig точно не знает причину взрыва, но подозревает, что речь идет о надводном дроне.
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Артем Путинцев