Shot: экс-сотрудница Росавиации с украинским гражданством подозревается во взломе IT-структуры ведомства

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Сообщается, что в начале 2022 года за 2 месяца до обрушения серверов в Росавиацию на рядовую должность в Управление по цифровизации устроилась на работу молодая девушка.
После увольнения девушка уехала в Беларусь, а далее её след теряется. Параллельно с этим на фоне громкого скандала заявление об увольнении написала и глава Управления Росавиации по Цифровизации — Алла Сясина.
В результате взлома системы Росавиации пришлось временно переходить в бумажный режим и пытаться восстанавливать данные. Некоторая информация удалена безвозвратно. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшей цифровой диверсии и все причастные к ней лица, пишет Shot.
Ранее в Челябинской области была предотвращена попытка поджога и диверсия на железной дороге. РИА Новости сообщает, что сотрудники УФСБ России по Челябинской области вместе с полицией предотвратили уничтожение одного из территориальных органов Минобороны РФ, а также магнитогорского военного комиссариата и диверсию на участке Южно-Уральской железной дороги.