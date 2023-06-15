Shot: экс-сотрудница Росавиации с украинским гражданством подозревается во взломе IT-структуры ведомства

«По президентской программе мы не только ежегодно строим в Подмосковье около 30 школ, но ещё и ремонтируем порядка 60. Потому что возникает диссонанс – появляется новая школа, а рядом находится старая, которая безнадёжно устарела. У нас реализуется эта большая программа. Знаю, что вы активно всё контролировали, в том числе удобства для детей, поэтому надеюсь, что ребятам здесь будет комфортно учиться», – сказал Воробьёв.

«Сегодня я просто не узнаю нашу школу. Ей больше 50 лет, а выглядит, как только что построенная. Это большое, красивое здание, внутри много света, всё новенькое. В классах появилось современное оборудование. В кабинете физики у нас теперь парты с подведённым электричеством, а к кабинету химии подведена вода, чтобы ребята проводили лабораторные опыты. Уверена, что 420 наших учеников получат к 1 сентября прекрасный подарок», – сказала директор школы Елена Митрахович.

Здание учебного заведения было построено в 1965 году и с тех пор ни разу капитально не ремонтировалось. К обновлению приступили с начала года в рамках президентской программы. На сегодняшний момент работы выполнены на 99%. Они уже завершены по фасаду, кровле и чистовой отделке.СОШ №2 входит в единый образовательный комплекс вместе с детским садом, рассчитанным более чем на 260 мест, и начальной школой, вмещающей около 240 учеников.