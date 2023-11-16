SHOT: Элитный ЖК в Химках остался без света, воды и тепла

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В элитном жилом комплексе Wellton park в деревне Подолино городского округа Химки около 7 тыс человек остались без света и тепла. Об этом сообщает SHOT со ссылкой на местных жителей.
О причинах случившегося пока не сообщается. Подтверждения этой информации из официальных источников пока не поступало.
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