Shot: Ещё двух торговцев метадоном задержали в двух регионах РФ

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Задержаны еще два торговца метадоном в двух регионах Российской Федерации. Как сообщает телеграм-канал SHOT, изъято более 20 кг наркотического вещества. На аднный момент выясняется, могут ли эти наркоторговцы связаны с той партией, которая привела к массовому отравлению и смертям в Астрахани.
Ранее сообщалось, что число погибших после массового отравления наркотиками в Астрахани увеличилось до четырёх человек. Всего зафиксировано 24 местных жителя, которые отравились метадоном. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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Алина Юрчак