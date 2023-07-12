SHOT: Массовое отравление в детсадах Орска вызвано испорченным йогуртом

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Источником массового отравления детей в Орске мог стать испорченный йогурт, которым их накормили в садиках. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT Проверка.
По данным администрации Орска, в скорую помощь в общей сложности обратились 36 родителей с приблизительно одними и теми же жалобами на состояние детей — тошнота, рвота, повышенная температура и жидкий стул. Восьмерых детей в итоге госпитализировали с диагнозом «пищевая интоксикация» в состоянии средней тяжести.
По результатам проверки было установлено, что все дети в возрасте от 3 до 6 лет являлись воспитанниками разных детсадов Орска. По данным администрации города, накануне их кормили йогуртом производства Новотроицкого молокозавода. Предварительно установлено, что датой его изготовления значилось 11 июля 2023 года.
Продукцию предприятия сейчас изымают, а его работа на время проверки приостановлена. Всем дошкольным учреждениям рекомендовали в срочном порядке сменить поставщика молочных продуктов, а всем бюджетным учреждениям Оренбуржья запретили в аномальную жару подавать их в пищу без предварительной термообработки.
Ранее в среду Минздрав Оренбургской области сообщил, что сразу у нескольких воспитанников детских садов Орска появились признаки отравления, все они находятся под наблюдением педиатров и инфекционистов.
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По результатам проверки было установлено, что все дети в возрасте от 3 до 6 лет являлись воспитанниками разных детсадов Орска. По данным администрации города, накануне их кормили йогуртом производства Новотроицкого молокозавода. Предварительно установлено, что датой его изготовления значилось 11 июля 2023 года.
Ранее в среду Минздрав Оренбургской области сообщил, что сразу у нескольких воспитанников детских садов Орска появились признаки отравления, все они находятся под наблюдением педиатров и инфекционистов.
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Артем Путинцев