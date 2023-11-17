SHOT: Момент обрушения дома в Астрахани запечатлели на видео

Фото: iStock/Dmitriy_Prokofev
Камера видеонаблюдения смогла запечатлеть начало частичного обрушения дома в Астрахани, сообщает Telegram-канал SHOT. На опубликованном видео заметно, как перепуганные жильцы выбегают из дома, сопровождаемые сотрудниками МЧС России.
Напомним, что 16 ноября МЧС сообщило об обрушении части жилого пятиэтажного дома в Астрахани. На данный момент известно об одной погибшей жительнице, остальные 213 жильцов (включая 37 детей) смогли вовремя эвакуироваться. Сейчас их размещают в близлежащих школах.
Экс-депутат Госдумы Олег Шеин заявил, что около пятнадцати лет назад у данного дома обвалилась часть стены, однако собравшаяся комиссия по чрезвычайным ситуациям смогла укрепить эту часть строения. По версии Шеина, причиной нынешнего обвала мог стать ремонт в одной из квартир дома. Если в нём была сделана незаконная перепланировка, которая затронула одну из несущих стен, это могло вызвать образование трещин с последующим обрушением. Также депутат выдвинул другую версию, согласно которой причиной происшествия могли стать проблемы с общей системой водоснабжения.
Читайте также:
В рухнувшем доме в Астрахани ранее уже обваливалась стена
Стали известны подробности о рухнувшем в Астрахани доме
Специалисты опровергли версию о взрыве в обрушившемся доме в Астрахани
Артем Путинцев