SHOT: Момент попадания дрона ВСУ в многоэтажку в Туле попал на видеозапись

Как установило следствие, вечером 25 ноября 34-летний вышел из круглосуточной аптеки на улице Хетагурова, около которой стоял чёрный Mercedes. В этот момент в него выстрелили несколько раз, в результате чего Гагиев получил тяжёлые ранения в лëгкое, руку, и обе ноги. После этого стрелявшие сели в машину и уехали.



