SHOT: Момент попадания дрона ВСУ в многоэтажку в Туле попал на видеозапись

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Момент взрыва беспилотника Вооружённых сил Украины (ВСУ) и попадания его обломков в жилую многоэтажку в Туле попал на камеры видеонаблюдения. Об этом написал Telegram-канал SHOT.
На видеозаписи слышен звук взрыва, после чего осколки падают вниз, а у припаркованных автомобилей срабатывает сигнализация. В общей сложности пострадало минимум три квартиры, в одной из которых был легко ранен осколком мужчина.
Ранее губернатор Тульской области Алексей Дюмин сообщил, что в ночь на 26 ноября над территорией Тульской области была пресечена атака двух беспилотных летательных аппаратов. Оба были сбиты средствами ПВО Министерства обороны РФ. Один из них, потеряв управление, врезался в многоквартирный жилой дом в Туле. По данным Mash, речь идёт об одном из домов на улице Хворостухина.
Согласно информации Минобороны РФ, над территорией Московской, Калужской, Тульской и Брянской областей было сбито в общей сложности 20 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа, принадлежавших ВСУ.
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Ранее губернатор Тульской области Алексей Дюмин сообщил, что в ночь на 26 ноября над территорией Тульской области была пресечена атака двух беспилотных летательных аппаратов. Оба были сбиты средствами ПВО Министерства обороны РФ. Один из них, потеряв управление, врезался в многоквартирный жилой дом в Туле. По данным Mash, речь идёт об одном из домов на улице Хворостухина.
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Артем Путинцев