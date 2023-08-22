SHOT: Момент уничтожения дрона над Красногорском попал на видео

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Telegram-канал SHOT опубликовал момент уничтожения дрона системой ПВО над Красногорском в районе здания правительства Московской области. Обломки БПЛА повредили жилой дом и несколько авто на парковке. Предварительно, никто не пострадал.
Ранее очевидцы сообщили о взрывах в Красногорске и Строгино. Telegram-канал Mash написал, что предположительно сработала система ПВО.
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