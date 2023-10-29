SHOT: Момент возможной атаки беспилотника на Афипский НПЗ попал на видео

Очевидцы сумели заснять на видео возможный момент атаки беспилотника на Афипский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае. Его распространил Telegram-канал SHOT.
По информации SHOT, всё произошло около 3:20 мск 29 октября. Местные жители рассказали, что перед взрывом слышали звук, похожий на «газонокосилку».
Как позже заявили в краевом оперативном штабе, «в результате возгорания пострадавших нет, инфраструктура не получила повреждений, угроза предприятию и жителям близлежащих населенных пунктов также отсутствует». Возникший пожар при этом удалось потушить всего за полчаса.
Причины случившегося устанавливаются, но по предварительной информации НПЗ был атакован беспилотником. Последний раз атака БПЛА на Афипский НПЗ происходила 31 мая этого года.
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Как позже заявили в краевом оперативном штабе, «в результате возгорания пострадавших нет, инфраструктура не получила повреждений, угроза предприятию и жителям близлежащих населенных пунктов также отсутствует». Возникший пожар при этом удалось потушить всего за полчаса.
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Артем Путинцев