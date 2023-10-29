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SHOT: Момент возможной атаки беспилотника на Афипский НПЗ попал на видео

29 октября 2023, 07:02
Очевидцы сумели заснять на видео возможный момент атаки беспилотника на Афипский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае. Его распространил Telegram-канал SHOT.
По информации SHOT, всё произошло около 3:20 мск 29 октября. Местные жители рассказали, что перед взрывом слышали звук, похожий на «газонокосилку».

Как позже заявили в краевом оперативном штабе, «в результате возгорания пострадавших нет, инфраструктура не получила повреждений, угроза предприятию и жителям близлежащих населенных пунктов также отсутствует». Возникший пожар при этом удалось потушить всего за полчаса.


Причины случившегося устанавливаются, но по предварительной информации НПЗ был атакован беспилотником. Последний раз атака БПЛА на Афипский НПЗ происходила 31 мая этого года.

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#нефть
#переработка
#краснодарский край
#видео
#беспилотник
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«Зеркало недели»: В Хмельницкой области Украины были слышны взрывы
29 октября 2023, 06:51

Фото: iStock/Vladimir_Zapletin

Серия взрывов прозвучала в Хмельницкой области Украины. Об этом сообщило украинское издание «Зеркало недели», сославшись при этом на заместителя главы областной военной администрации (ОВА) Сергея Тюрина.
По информации ТАСС, в момент сообщений о взрывах в регионе действовала воздушная тревога, но в настоящий момент она уже отменена.

ВС России начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года, спустя два дня после теракта на Крымском мосту. По оценке российских властей, за совершённым терактом стоят спецслужбы Украины. ВС РФ наносят удары по украинским объектам оборонной промышленности, энергетики, связи и военного управления. В связи с этим ежедневно объявляется воздушная тревога в регионах Украины или по всей стране.

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#украина
#взрывы
#воздушная тревога
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Tengrinews: Количество жертв аварии на шахте в Казахстане выросло до 35 человек
29 октября 2023, 06:28

Фото: iStock/freedarst

Число погибших горняков в результате взрыва на шахте имени Костенко в Караганде возросло до 35 человек, передает корреспондент портала Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС республики.
«На данный момент обнаружены тела 35 человек, из них на поверхность подняты 29 погибших, продолжаются активные поиски 11 шахтеров. В аварийно-спасательных работах задействованы 10 отделений горноспасателей», — говорится в сообщении министерства.

Напомним, что утром 28 октября произошла авария на шахте, в которой находились 252 человека. На поверхность удалось вывести 208 шахтёров. Предполагается, что авария произошла в результате взрыва газометана в отработанной лаве.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с трагедией главе Казахстана Касыму-Жомарту Токаеву.

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#аварии
#гибель
#казахстан
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SHOT: Мощный взрыв прогремел в районе Афипского НПЗ на Кубани
29 октября 2023, 05:15

Фото: iStock/dzika_mrowka

Мощный взрыв произошёл в районе Афипского нефтеперерабатывающего завода в Северском районе Краснодарского края. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на очевидцев произошедшего.
«Ночью с 28 на 29 октября произошло локальное возгорание на территории Афипского НПЗ,  которое оперативно ликвидировано службами завода в течение получаса.  <...> В результате возгорания пострадавших нет, инфраструктура не получила повреждений, угроза предприятию и жителям близлежащих населенных пунктов также отсутствует», — прокомментировал случившееся оперштаб Краснодарского края.

Всё произошло около 3:20 ночи. Местные жители рассказали, что перед взрывом слышали звук, похожий на «газонокосилку». Сейчас на месте ЧП до сих пор видно зарево, там продолжают работать экстренные службы.

Причины случившегося устанавливаются, но по предварительной информации НПЗ был атакован беспилотником. Последний раз атака БПЛА на Афипский НПЗ происходила 31 мая этого года.

Ранее сообщалось о массовой атаке БПЛА на Крым. Система ПВО уничтожила 36 украинских беспилотников самолётного типа над акваторией Чёрного моря и северо-западной частью полуострова.

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Shot: в Краснодарском крае Ильский НПЗ подвергся атаке беспилотника

В Краснодарском крае прогремел взрыв на Афипском НПЗ
#завод
#переработка
#нефть
#краснодарский край
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Две маршрутки столкнулись в Севастополе, пострадало более 10 человек
29 октября 2023, 00:42

Фото: iStock/Galina_Vetertsovskaya

Более 10 человек пострадали при столкновении двух маршруток в Севастополе, сообщает пресс-служба регионального главка МВД.
Авария произошла на улице Руднева, когда водитель маршрутного такси Mercedes врезался в стоящий впереди автобус «Богдан».



«В результате столкновения двух маршрутных транспортных средств, по предварительным данным, пострадали водитель автобуса "Богдан", а также более десяти пассажиров <...> Всем им оказана необходимая медицинская помощь», —отметила полиция города федерального значения в своём Telegram-канале.
#севастополь
#маршрутка
#дтп
#пострадавшие
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В Краснодаре женщина ногами избила пенсионерку, чтобы отомстить за сына
28 октября 2023, 21:22

Фото: iStock/blinow61

Полиция начала проверку по факту избиения пенсионерки на детской площадке в Краснодаре. Об этом РИА Новости сообщили в УМВД по городу.
Ранее сообщалось, что на одной из детских площадок города произошёл инцидент. Женщина подошла к сидящей на лавочке 73-летней пенсионерке, повалила её на землю и начала избивать руками и ногами. 

Полиции удалось установить, что женщина отправила двух сыновей на площадке и ушла домой. Старший сын вскоре прибежал домой и сообщил, что неизвестная женщина ударила его младшего брата. Мать выбежала на улицу и начала избивать пенсионерку, которая, по указанию свидетелей, избила её трёхлетнего сына.

В ведомстве подчеркнули, что в настоящее время проводится экспертиза по установлению степени причинённого вреда здоровью пожилой женщины и ребёнку. 

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#краснодарский край
#полиция
#избиение
#пенсионерка
#детская площадка
#дети
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Самолёт, следовавший рейсом Москва – Бишкек, совершил экстренную посадку
Самолёт, летевший из Москвы в Бишкек, совершил экстренную посадку в Самаре
28 октября 2023, 20:56

Фото: iStock/undefined undefined

Самолёт, выполнявший рейс Москва – Бишкек, совершил экстренную посадку в аэропорту Самары. Об этом сообщили пресс-служба Росавиации.
По предварительным данным, экстренная посадка была совершена из-за неисправности двигателя. Самолёт киргизской авиакомпании Avia Traffic оповестил диспетчеров о неисправности в 13:02 по мск. В салоне в этот момент находилось 190 человек, среди которых шестеро членов экипажа.

Во время аварийной посадки никто не пострадал. Технические службы самарского аэропорта проводят проверку судна.

Отмечается, что транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров, которые ожидают вылета до места назначения. 

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#самолет
#авиакомпании
#аэропорт
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Число погибших в Казахстане шахтёров достигло 33
28 октября 2023, 20:44

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

В результате аварии в шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана погибли 33 человека. Об этом сообщает агентство Kazinform.
Отмечается, что в настоящее время работы по поиску погибших продолжаются, под завалами могут находиться люди. 

Напомним, что утром 28 октября произошла авария на шахте, в которой находились 252 человека. На поверхность удалось вывести 208 шахтёров. Предполагается, что авария произошла в результате взрыва газометана в отработанной лаве.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с трагедией главе Казахстана Касыму-Жомарту Токаеву. 

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#казахстан
#авария
#люди
#происшествие
#погибшие
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Израильские хакеры взломали систему контроля нефтяной инфраструктуры Ирана
28 октября 2023, 19:57

Фото: iStock/welcomia

Израильские хакеры сообщили о взломе системы управления проектами нефтяной инфраструктуры Ирана. Об этом пишет газета Jerusalem Post.
Отмечается, что взломанная система обеспечивает поставки топлива и нефти на всей территории Ирана. 

Израильская группировка хакеров WeRedEvils заявила, что ей удалось получить важное программное обеспечение, а также выразила уверенность в том, что иранские власти уже знают о случившемся и могут оценить весь масштаб ущерба.

Кроме того, издание указывает, что хакерская группировка пригрозила генсеку военного ливанского движения «Хезболлах» Хасану Насралла о том, что под их контролем находятся свыше четверти миллиона коммуникационных систем государства. 

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#хакер
#израиль
#иран
#нефть
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Неадекватный мигрант выстрелил из травмата в москвичку с шестилетней дочкой
28 октября 2023, 19:13

Фото: istockphoto/choochart choochaikupt

На автобусной остановке в Москве мигрант выстрелил из травматического пистолета в женщину с маленьким ребенком, отреагировав на замечание о курении. Позже выяснилось, что за этот день он сделал это уже во второй раз.
Инцидент произошел на улице Софьи Перовской. Мама с шестилетней дочкой ждали общественного транспорта. Неподалеку стояли двое молодых мигрантов и курили, передает телеграм-канал Mash. Женщина попросила отойти их подальше, чтобы ребенок не вдыхал дым. Парни сделали шаг в сторону, но этого было явно недостаточно. После повторной просьбы один из приезжих вдруг пришел в неописуемую ярость.

Он выхватил пистолет и с криком: «Ненавижу русских, Америка лучше!» выстрелил в землю. Пуля рикошетом угодила женщине в руку. После стрельбы мигранты заскочили в автобус и попытались скрыться. Пострадавшая вызвала полицию. Вместе с правоохранителями они догнали автобус. Стрелявшего задержали, причем он оказал сопротивление. Выяснилось, что незадолго до происшествия он уже стрелял в другую женщину. Сейчас он в отделе полиции готовится давать показания и бормотать извинения на камеру.

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#мигранты
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