SHOT: Мощный взрыв прогремел в районе Афипского НПЗ на Кубани

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Мощный взрыв произошёл в районе Афипского нефтеперерабатывающего завода в Северском районе Краснодарского края. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на очевидцев произошедшего.
«Ночью с 28 на 29 октября произошло локальное возгорание на территории Афипского НПЗ, которое оперативно ликвидировано службами завода в течение получаса. <...> В результате возгорания пострадавших нет, инфраструктура не получила повреждений, угроза предприятию и жителям близлежащих населенных пунктов также отсутствует», — прокомментировал случившееся оперштаб Краснодарского края.Всё произошло около 3:20 ночи. Местные жители рассказали, что перед взрывом слышали звук, похожий на «газонокосилку». Сейчас на месте ЧП до сих пор видно зарево, там продолжают работать экстренные службы.
Ранее сообщалось о массовой атаке БПЛА на Крым. Система ПВО уничтожила 36 украинских беспилотников самолётного типа над акваторией Чёрного моря и северо-западной частью полуострова.
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Артем Путинцев