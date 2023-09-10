SHOT: Мужчина упал со скульптуры «Принцесса Турандот» на Арбате и сломал её

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В Москве мужчина упал с фонтана-памятника «Принцесса Турандот» возле Театра Вахтангова на Арбате, сломав при этом скульптуру. Видео инцидента опубликовал Telegram-канал SHOT.
Мужчина, имя которого не называется, забрался на статую, один из элементов которой в итоге не выдержал веса и отломился. Неизвестный упал на землю, после чего его госпитализировали. Полиция проводит проверку случившегося.
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