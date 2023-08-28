SHOT: Мужчину, открывшего огонь по судебным приставам в Ноябрьске, задержали

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Стрелка из ЯНАО, который открыл огонь по судебным приставам и закрылся в собственном доме, задержали, cообщает Telegram-канал SHOT. Перед тем как оперативники его обезвредили, Марат Сайткулов пытался сжечь собственное жилище.
После того как силовики зашли в дом в посёлке СУ-952 под Ноябрьском, где держал оборону мужчина, он устроил пожар и сам получил ожоги. Сайткулова госпитализировали, никто из правоохранителей не пострадал.
Следственный комитет уже возбудил уголовное дело по части 1 статьи 318 УК РФ (Угроза применения насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).
По информации Telegram-канала «112», Сайткулов отказывается переезжать в новостройку потому, что его не устраивает площадь новой квартиры. Дом №165, в котором сейчас проживает Марат, признали аварийным еще несколько лет назад, соседи съехали, он остался единственным жильцом. Недавно суд принял решение о насильном переселении мужчины.
В понедельник приставы приехали на место проживания мужчины, чтобы описать его имущество и наложить арест на автомобиль. Разъяренный житель ЯНАО поджег авто, затем забаррикадировался в домовладении и открыл огонь по сотрудникам.
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В понедельник приставы приехали на место проживания мужчины, чтобы описать его имущество и наложить арест на автомобиль. Разъяренный житель ЯНАО поджег авто, затем забаррикадировался в домовладении и открыл огонь по сотрудникам.
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Артем Путинцев