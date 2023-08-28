SHOT: Мужчину, открывшего огонь по судебным приставам в Ноябрьске, задержали

Стрелка из ЯНАО, который открыл огонь по судебным приставам и закрылся в собственном доме, задержали, cообщает Telegram-канал SHOT. Перед тем как оперативники его обезвредили, Марат Сайткулов пытался сжечь собственное жилище.

После того как силовики зашли в дом в посёлке СУ-952 под Ноябрьском, где держал оборону мужчина, он устроил пожар и сам получил ожоги. Сайткулова госпитализировали, никто из правоохранителей не пострадал.



