SHOT: Найдено тело младшего брата основателя группы Cream Soda Романа Свиргунова

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Труп Романа Свиргунова, провалившегося под лёд в марте этого года с братом и друзами, обнаружили районе в деревни Новые Ченцы Некрасовского района
В Ярославской области найдено тело младшего брата основателя группы Cream Soda Романа Свиргунова, передаёт Telegram-канал SHOT.
Уточняется, что труп Свиргунова был обнаружен в районе деревни Новые Ченцы Некрасовского района.
Напомним, что трагедия произошла в марте этого года. Сооснователь группы Cream Soda Дмитрий Свиргунов с друзьями вышел на лёд во время отдыха под Ярославлем. Возвращаясь по тонкому льду в реку провалились 5 человека. Двое из них смогли выбраться из воды, однако Георгий Киселев скончался в машине скорой помощи. Позже было найдено тело Дмитрий Свиргунов. В конце мая «Радио 1» сообщало, что также нашли тело музыканта Аристарха Ухтомского.
Ранее «Радио 1» сообщало, что физрука-педофила из Зимы, который несколько лет насиловал младшую сестру жены, приговорили к 19 годам тюрьмы, в Подмосковье иностранец изнасиловал, ограбил и убил бабушку, а в Москве два бармена подрались с посетителями в ирландском пабе.
Уточняется, что труп Свиргунова был обнаружен в районе деревни Новые Ченцы Некрасовского района.
Ранее «Радио 1» сообщало, что физрука-педофила из Зимы, который несколько лет насиловал младшую сестру жены, приговорили к 19 годам тюрьмы, в Подмосковье иностранец изнасиловал, ограбил и убил бабушку, а в Москве два бармена подрались с посетителями в ирландском пабе.
Яна Таёжная