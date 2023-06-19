SHOT: один человек погиб при обстреле города Валуйки Белгородской области

Фото: istockphoto.com / Standart
При обстреле города Валуйки Белгородской области погибла женщина, 7 человек пострадали, среди них ребёнок
Женщина погибла при обстреле города Валуйки Белгородской области, передаёт Telegram-канал SHOT.
Информацию об обстреле подтвердил губернатор региона Вячеслав Гладков. В своём Telegram-канале он сообщил, что в результате обстрела Валуйского городского округа пострадали 7 человек, среди них ребенок. Врачи оказывают всё необходимую медицинскую помощь пострадавшим.
Напомним, что утром, в понедельник, 19 июня, стало известно об обстреле города Валуйки Белгородской области. Пострадали жилы дома, в них были выбиты стёкла и посечены фасады. Кроме этого, автомобили раскидало взрывной волной по стоянке.
Информацию об обстреле подтвердил губернатор региона Вячеслав Гладков. В своём Telegram-канале он сообщил, что в результате обстрела Валуйского городского округа пострадали 7 человек, среди них ребенок. Врачи оказывают всё необходимую медицинскую помощь пострадавшим.
«Оперативные службы на месте, данные по повреждениям уточняются», — написал Вячеслав Гладков.Ранее «Радио 1» сообщало, что село Пятихатки Запорожской области, которое ранее заняли ВС Украины, вернулось под контроль российской армии.
Яна Таёжная