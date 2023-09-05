СМИ раскрыли, где находится нетрезвый Панин*

Фото: РИА Новости/Алексей Куденко
Актёр Алексей Панин*, которого задержали в Таллине, находится в вытрезвителе и пока не готов к допросу, по результатам которого будет принято решение о его депортации. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на источник в посольстве России в Эстонии.
Собеседник уточнил, что при необходимости российские дипломаты окажут Панину* помощь по своей линии.
В настоящее время неизвестно, будет ли актёр депортирован из Эстонии. Окончательное решение будет принято после проведения допроса.
Если Панина* вернут в Россию, ему грозит до пяти лет лишения свободы по статье о призывах к осуществлению террористической деятельности и публичному оправданию терроризма.
Ранее сообщалось, что прошедшей ночью Алексей Панин* в Таллине пытался ворваться в дома горожан, думая, что это его отель. Он разбудил людей, начал быть неизвестно откуда взявшуюся посуду. После этого, дебошира увезли в отделение полиции, а оттуда – в вытрезвитель.
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*признан Минюстом РФ иноагентом
В настоящее время неизвестно, будет ли актёр депортирован из Эстонии. Окончательное решение будет принято после проведения допроса.
Ранее сообщалось, что прошедшей ночью Алексей Панин* в Таллине пытался ворваться в дома горожан, думая, что это его отель. Он разбудил людей, начал быть неизвестно откуда взявшуюся посуду. После этого, дебошира увезли в отделение полиции, а оттуда – в вытрезвитель.
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*признан Минюстом РФ иноагентом
Анастасия Чинкова