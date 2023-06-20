SHOT: Пассажир рейса из Питера в Москву сообщил, что у него бомба в ручной клади

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Пьяный 49-лтний житель Сахалинской области заявил бортпроводнику самолёта, что у него бомба в ручной клади
Пассажир рейса из Питера в Москву сообщил, что у него бомба в ручной клади, передаёт Telegram-канал SHOT.
Уточняется, что 49-летний житель Сахалинской области должен был лететь в Москву из Петербурга в понедельник, 19 июня. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. В салоне самолёта он заявил бортпроводнику, что у него в ручной клади бомба.
Пьяного пассажира задержали и доставили в местное отделение полиции. Никакой бомбы обнаружено не было. Из-за шутки мужчины, рейс задержали почти на три часа.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в Зеленограде престарелый мужчина надругался над школьником во время сеанса массажа, в Подмосковье иностранец изнасиловал, ограбил и убил бабушку, а в Караганде мальчика госпитализировали после того, как сильный ветер унёс его с детской площадки.
Уточняется, что 49-летний житель Сахалинской области должен был лететь в Москву из Петербурга в понедельник, 19 июня. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. В салоне самолёта он заявил бортпроводнику, что у него в ручной клади бомба.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в Зеленограде престарелый мужчина надругался над школьником во время сеанса массажа, в Подмосковье иностранец изнасиловал, ограбил и убил бабушку, а в Караганде мальчика госпитализировали после того, как сильный ветер унёс его с детской площадки.
Яна Таёжная