SHOT: Пытавшиеся атаковать Москву беспилотники были сбиты с разницей в 16 минут

Фото: iStock/Sergafa
Два БПЛА, пытавшиеся прорваться к Москве в ночь на 9 августа, заходили одновременно с юго-запада и юга, сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на свои источники.
Они были сбиты с разницей в 16 минут. Первый из боевых дронов был сбит силами ПВО в Одинцовском районе Подмосковья около Минского шоссе, а второй — в районе Домодедово. Таким образом, разница между точками их уничтожения составила 55 километров по прямой.
Министерство обороны РФ 8 августа заявило о пресечении попытки Киева устроить террористическую атаку беспилотниками, в результате которой оба дрона оказались сбиты силами российской ПВО. По информации военного ведомства, пострадавших и разрушений в результате сорванной атаки нет.
Атаки БПЛА по Москве происходят всё чаще. В офисе Зеленского сообщили, что их будет ещё больше, чтобы Москва привыкала к войне, которая скоро перейдёт на её территорию, заявил советник главы офиса Михаил Подоляк.
Читайте также:
Минобороны подтвердило факт сбития двух беспилотников на подлёте к Москве
Собянин заявил о двух сбитых на подлёте к столице беспилотниках
Собянин заявил о попытке прорыва беспилотника на Москву
Министерство обороны РФ 8 августа заявило о пресечении попытки Киева устроить террористическую атаку беспилотниками, в результате которой оба дрона оказались сбиты силами российской ПВО. По информации военного ведомства, пострадавших и разрушений в результате сорванной атаки нет.
Читайте также:
Минобороны подтвердило факт сбития двух беспилотников на подлёте к Москве
Собянин заявил о двух сбитых на подлёте к столице беспилотниках
Артем Путинцев