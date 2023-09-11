SHOT: Под Новосибирском мужчина убил умственно отсталого школьника

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Под Новосибирском садовод во время заготовки дров случайно убил умственно отсталого семиклассника. Об этом пишет Телеграм-канал SHOT.
В публикации говорится, что трагедия случилась в селе Бочкарёво Черепановского района. Рабочий садоводческой фирмы отправился в лес, чтобы заготовить дрова на зиму. Помочь 29-летнему мужчине вызвался 14-летний сын коллеги.
Мужчина пилил сухостой бензопилой, после чего подросток укладывал дрова штабелями. В какой-то момент мальчик отвлекся, и ему на голову рухнул огромный сук. Подросток скончался до приезда скорой помощи. Отмечается, что он учился в специальной школе для умственно отсталых.
В настоящее время садовода задержали, против него возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».
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Мужчина пилил сухостой бензопилой, после чего подросток укладывал дрова штабелями. В какой-то момент мальчик отвлекся, и ему на голову рухнул огромный сук. Подросток скончался до приезда скорой помощи. Отмечается, что он учился в специальной школе для умственно отсталых.
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Диана Аванесян