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SHOT: Появились подробности убийства матери и дочери в Турции

29 ноября 2023, 04:59
Фото: iStock/carlballou

Фото: iStock/carlballou

Россиянка Ирина Двизова и её дочь Даяна, тела которых были обнаружены в турецком городе Бодрум, были застрелены в другом месте. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Следователи предполагают, что они могли быть убиты на вилле, которую снимали в Бодруме. Предварительно, преступник завернул тела в простыни, погрузил в автомобиль и уехал за город. На телах жертв обнаружили огнестрельные ранения. По одной из версий, к убийству может быть причастен бывший муж женщины — гражданин Финляндии, поисками которого сейчас занимаются все службы.

Ранее сообщалось, что родственники Ирины Двизовой начали бить тревогу, когда женщина долго не выходила на связь. Они пришли к ней домой и обнаружили следы крови, после чего обратились в полицию, а правоохранители отследили выезжающий с виллы автомобиль по камерам наблюдения.


Ирина занималась инвестированием в недвижимость, работала риелтором и моделью. Раньше они с дочкой жили в Москве, но потом переехали в Турцию.

Ранее «Радио 1» сообщало, что в турецком курортном городе Бодрум были найдены тела двух женщин. Одно из тел было завёрнуто в простыни, перевязано верёвкой и спрятано за камнем, другое лежало неподалеку. После того, как их обнаружили местные жители, трупы направили на судмедэкспертизу.

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#убийство
#женщины
#россияне
#турция
#криминал
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Cтали известны личности россиянок, тела которых были найдены в Турции
29 ноября 2023, 01:26

Фото: iStock/gorodenkoff

Два найденных в ночь на 29 ноября в турецком Бодруме тела принадлежат 42-летней россиянке Ирине Двизовой и её 15-летней дочери Даяне. По информации Telegram-канала Mash, ссылающегося на турецкие СМИ, женщина работала моделью и вместе с ребёнком также посещала Стамбул и Каппадокию.
Родственники после неудачных попыток связаться с ними написали заявление в полицию, а затем поехали в район Конаджик, где жили погибшие. Дома они обнаружили на диване кровь.

В Бодруме, где их нашли, Ирина Двизова снимала виллу. Сообщается, что по подозрению в убийстве сейчас ищут её мужа-финна. 

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#турция
#россияне
#смерть
#убийство
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В районе Балтийска спасли рыбаков, чья лодка перевернулась
МЧС сообщило о спасении рыбаков в калининградском Балтийске
29 ноября 2023, 00:24

Фото: iStock/Victor_Ward

В Калининградской области сотрудники МЧС спасли пятерых рыбаков, лодка которых перевернулась в километре от берега в районе города Балтийск. Об этом сообщили в Telegram-канале МЧС России.
Инцидент произошёл из-за того, что мужчины не учли сложившиеся погодные условия и пренебрегли запретами. О случившемся сообщил один из рыбаков по уцелевшему мобильному телефону. Выжить пострадавшим помогли спасательные жилеты. 



В настоящее время мужчин уже доставили на берег, а их судно отбуксировали.

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#калининград
#рыбаки
#спасение
#мчс
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SHOT: В турецком Бодруме найдены тела двух туристок, возможно — из России
29 ноября 2023, 00:03

Фото: iStock/Aroma_photography

Тела двух женщин нашли в турецком курортном городе Бодрум, cообщает Telegram-канал SHOT. По предварительным данным, это могут быть 40-летняя мама с 15-летней дочкой, уроженки РФ.




Одно из тел было завёрнуто в простыни, перевязано верёвкой и спрятано за камнем, другое лежало неподалеку. После того, как их обнаружили местные жители, трупы направили на судмедэкспертизу. Полиция проводит расследование происшествия.

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#турция
#женщины
#труп
#смерть
#курорт
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Мошенники украли почти 2 миллиона рублей со счета умершей москвички
28 ноября 2023, 22:37

Фото: istock / Elena Chelysheva

Мошенники похитили около двух миллионов рублей со счета умершей москвички. Об этом сообщает «МВД Медиа».
По информации правоохранителей, в 2020 году двое сотрудников юридических фирм из Свердловской области оформили задним числом фиктивные договоры о предоставлении погибшей разных услуг, а затем через суд взыскали лжезадолженность. С помощью поддельных документов им удалось взыскать нереальную задолженность в размере около двух миллионов рублей.

Странную транзакцию заметили сотрудники отдела безопасности банка и обратились в правоохранительные органы.

Мошенниками оказались двое мужчин 33 и 40 лет. Возбуждено уголовное дело. Одного из подозреваемых задержали в Екатеринбурге, второго отпустили под залог и наложили запрет на ряд действий.

Ранее сообщалось, что  подмосковной Истре обокрали дом члена Совета Федерации от Республики Алтай Владимира Полетаева. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#уголовное дело
#медиа
#запрет
#сотрудники
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В Можайском округе спасатели сняли с дерева котёнка
28 ноября 2023, 22:13

Фото: Мособлпожспас

Работники Мособлпожспаса помогли котёнку, который не мог спуститься с дерева. Случай произошел в Можайском городском округе, сообщили в пресс-службе ведомства.
В единую службу экстренной помощи «Система-112» позвонили жильцы многоквартирного дома, которые увидели на верхушке дерева жалобно мяукающее животное.
«Прибыв на место, работники противопожарно-спасательной службы сняли котёнка с дерева с помощью лестницы-палки. Котёнок был ласковый и во время спасательной операции вёл себя спокойно», – рассказал замначальника подразделения Роман Протасевич.
По его словам, специалисты на время приютили продрогшего бедолагу у себя, пока не найдётся хозяин. 
 
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#спасатели
#безопасность
#животные
#подмосковье
#московская область
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Иностранец заплатит два миллиона рублей за осквернение российского Вечного огня
В Кургане суд оштрафовал иностранца, прикурившего от Вечного огня, на 2 млн руб
28 ноября 2023, 21:13

Фото: istock / ia_64

Курганский областной суд вынес приговор иностранцу, который прикурил сигарету от Вечного огня. Об этом сообщает «Лента.ру», ссылаясь на пресс-службу суда.

Мужчину признали виновным по части 3 статьи 354.1 («Реабилитация нацизма») УК РФ. Суд обязал его заплатить штраф в размере двух миллионов рублей.

Инцидент произошел весной 2023 года. По данным следствия, мужчина в состоянии алкогольного опьянения подошел к монументу в честь Победы советского народа в Великой Отечественной войне и поджег сигарету.

Приговор пока что не вступил в силу. Из какого государства нарушитель прибыл в Курган и почему выбрал именно этот памятник, не сообщается.

Ранее сообщалось, что Саратовский суд вынес приговор девушке, снявшей видео с плевками в Вечный огонь. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#суд
#приговор
#штраф
#реабилитация
#памятник
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#инцидент
#мужчина
#рф
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В Екатеринбурге в многоэтажке загорелись две квартиры
28 ноября 2023, 21:05

Фото: istock / photovs

В Екатеринбурге в многоквартирном доме по адресу Родонитовая, 36 произошло возгорание. Загорелись два балкона на 11 и 12 этажах. Об этом сообщает URA.RU, ссылаясь на пресс-службу ГУ МЧС по Свердловской области.

«Сообщение о пожаре поступило в 20:34. По предварительной информации, в 12-этажном доме горят два балкона на 11 и 12 этажах. Сформированы звенья газодымозащитной службы для эвакуации людей и тушении пожара», — рассказали в МЧС.
Сведений о пострадавших на данный момент нет. На месте происшествия работают 17 спасателей и 7 единиц спецехники. 

Ранее сообщалось, что в Новой Москве при возгорании квартир в одном из многоквартирных домов в поселке Знамя Октября два человека выпрыгнули с 11-го этажа, спасаясь от пожара. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
 
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#мчс
#возгорание
#происшествия
#пожар
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Девушка узнала об измене парня, когда он делал ей предложение
Independent: Парень решил сделать возлюбленной предложение и попался на измене
28 ноября 2023, 20:40

Фото: istock / AntonioGuillem

Американка по имени Тиффани Лин рассказала, что случайно узнала об измене молодого человека, когда он собирался сделать ей предложение. Об этом девушка рассказала в TikTok, пишет Independent.

По словам девушки, она встречалась с ним 2 года и очень любила его. В один из дней парень решил сделать ей предложение руки и сердца и отвез в парк аттракционов.

«Он собирался покататься на одном из аттракционов и отдал мне свой телефон со словами: «Сними это, я хочу, чтобы ты увидела, что произойдет», — вспоминает Тиффани .
Но парень забыл выключить уведомления, и несостоявшаяся невеста заметила сообщения от любовницы.  Она злилась, что парень за несколько часов отменил с ней встречу. 

«И я стою в толпе с сотнями людей, может быть, даже с тысячами людей, пытаясь держать руки ровно и снимать то, что происходит, пока он делает предложение и объявляет об этом всей этой чертовой арене», — поделилась эмоциями девушка.
 После попытки сделать предложение она отвела мужчину в ближайший ресторан, где сообщила ему, что знает об измене. В результате девушка рассталась с неверным молодым человеком.

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#парк
#телефон
#девушка
#ресторан
#отношения
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В Москве бизнесмен закупился в ЦУМе почти на полмиллиона, но забыл пакет и уехал
28 ноября 2023, 20:10

Фото: istock / aarrows

В Москве бизнесмен купил в ЦУМе вещей на 400 тысяч рублей, но оставил пакет на тротуаре и уехал.
Как рассказал 26-летний Магомед телеграм-каналу SHOT, после шоппинга он вышел на улицу, заказал такси, а пакет поставил на асфальт. Мужчина куда-то очень спешил в 7 вечера и сразу запрыгнул в приехавший автомобиль, забыв про обновки.  

Когда Магомед опомнился и вернулся, разумеется, пакета на месте уже не было. Предприниматель обратился в полицию за помощью. Магомед — руководитель айти-компании, которая занимается онлайн-образованием.

Ранее сообщалось, что в Закарпатской области Украины мужчина так сильно не хотел служить, что сбежал из военкомата через решетку окна на втором этажа. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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