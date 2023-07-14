SHOT: При обстреле ВСУ поселка Белая Березка в Брянской области один человек погиб, ранен ребенок

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В результате обстрела ВСУ поселка Белая Березка в Брянской области один человек погиб, ранен ребенок.
Местные жители сообщили о сильных взрывах. Несколько домов в поселке полыхают. Экстренные службы прибыли на место происшествия. Очевидцы помогают спасательным службам в ликвидации возгорания и оказывают помощь потерпевшим.
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