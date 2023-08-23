Shot: работников склада Wildberries заставили отправлять мокрые товары покупателям

Фото: istockphoto/Vera Tikhonova
Один из складов Wildberries затопило в Подмосковье.
По данным Shot, сотрудников склада заставляют отправлять насквозь промокшие товары в пункты выдачи, где их получат покупатели.
По словам одного из работников ПВЗ, приехала фура с 20 000 единиц товара и руководство запретило считать мокрые товары браком.
20 августа, сильный ливень повредил крышу склада Wildberries в подмосковной Электростали. В нескольких районах Москвы в этот день выпало более 40% месячной нормы осадков. После происшествия склад продолжил работу в штатном режиме, а в месте повреждения крыши и затопления начали восстановительные работы.
Стоимость пострадавших товаров, а это в основном одежда и обувь, оценили в 15 млн рублей. Точная сумма будет известна после проведения инвентаризации.
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По словам одного из работников ПВЗ, приехала фура с 20 000 единиц товара и руководство запретило считать мокрые товары браком.
Стоимость пострадавших товаров, а это в основном одежда и обувь, оценили в 15 млн рублей. Точная сумма будет известна после проведения инвентаризации.
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Мария Фирсова