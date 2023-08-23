SHOT: самолет на котором числился Пригожин пропал с радаров на высоте 8500 метров

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Самолет на котором числился Пригожин пропал с радаров на высоте 8500 метров. Его скорость составляла примерно 950 километров в час. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Напомним, частный самолет потерпел крушение в Тверской области. Бизнес-джет совершал полет из Санкт-Петербурга в Москву. По информации сервиса «Флайтрадар», борт пропал с радаров во время набора высоты.
По предварительным данным, на борту мог находится Евгений Пригожин. В результате крушения самолета, погибли десять человек, находящиеся на борту. В настоящее время на место происшествия направлены экстренные службы.
Местные жители слышали сильные хлопки перед тем, как самолет рухнул на землю. По предварительной информации, у воздушного судна могли отломаться крыло и стабилизатор.
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По предварительным данным, на борту мог находится Евгений Пригожин. В результате крушения самолета, погибли десять человек, находящиеся на борту. В настоящее время на место происшествия направлены экстренные службы.
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Екатерина Коршунова