SHOT: Старший бортпроводник «Аэрофлота» задержан в Шереметьево под наркотиками

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В столичном аэропорту Шереметьево правоохранители задержали старшего бортпроводника «Аэрофлота» Дениса Федосеева, который является сыном бывшего игрока и тренера по мини-футболу, основателя МФК «Норильский никель» Дмитрия Федосеева. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Сообщается, что 35-летний Федосеев был задержан ночью 24 октября в зале прилета с признаками наркотического опьянения. Он был доставлен в отдел полиции в аэропорту, но позже его отпустили домой.
На данный момент идет проверка по факту произошедшего. Отмечается, что на Федосеева был составлен протокол.
Ранее сообщалось, что победителя 3-го сезона шоу «Танцы» Дмитрия Щебета задержали в Москве с наркотиками. У Щебета было обнаружено десять грамм запрещенного вещества.
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Екатерина Коршунова