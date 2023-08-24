Shot: Тела погибших при крушении самолёта в Тверской области вывозят на судмедэкспертизу

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Тела погибших при крушении в Тверской области самолёта Embraer начали вывозить на судмедэкспертизу в машинах ритуальных услуг. Об этом сообщает Телеграм-канал Shot.
В публикации говорится, что на огороженную территорию заехали две чёрные "газели" в 4:30, в 6:00 автомобили выехали. Предварительно, тела повезут в морг на улице Бобкова. На месте происшествия продолжают работать криминалисты.
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Диана Аванесян