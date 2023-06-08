Shot: установлена личность прохожего, которого толкнул друг иноагента Понасенкова

Фото: Фотобанк МО
Прохожим оказался 55-летний гендиректор юридической фирмы
По данным Shot, юриста потеряли родственники. Последний раз его видели в офисе 6 июня. Примерно в восемь вечера мужчина, предположительно, поехал с работы домой — в арендованную квартиру на улице Сивцев Вражек, где и произошла потасовка с историком Евгением Понасенковым, признанным иноагентом, и его приятелем, юристом Рамисом Зариповым.
Только сейчас родственники узнали, что мужчина в больнице с черепно-мозговой травмой в реанимации.
Ранее историк Евгений Понасенков рассказал, что он в центре Москвы фотографировался с поклонниками. За ним с приятелем увязался «грязный и брюхатый» мужчина и начал их оскорблять, хотя даже не узнал Понасенкова, пишет Shot.
Мужчина оттолкнул его, неизвестный упал, но не из-за точка, а «по пьяни». Понасенков уверяет, что сам прохожего даже не коснулся. Полицейские пообщались с участниками конфликта и отпустили.
Только сейчас родственники узнали, что мужчина в больнице с черепно-мозговой травмой в реанимации.
Мужчина оттолкнул его, неизвестный упал, но не из-за точка, а «по пьяни». Понасенков уверяет, что сам прохожего даже не коснулся. Полицейские пообщались с участниками конфликта и отпустили.
Мария Фирсова